Деменко уверен, что Абаскаль уйдет в отставку

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко предположил, что после назначения португальца Томаша Амарала спортивным директором испанский главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль будет отправлен в отставку после окончания сезона.

«Абаскаль и так уже в опасном положении. В чемпионате России на сегодняшний день отрыв от лидера — восемь очков. «Краснодар» и «Зенит» в борьбе, и у них есть ресурсы. Имею в виду особенно «Зенит». И с таким положением «Спартак» ничего не добьется. И даже если Абаскаль сможет побороться за второе-третье место, что это сейчас дает? Практически ничего. Мы уже прекрасно понимаем, что Абаскаль дорабатывает до конца сезона, а уже на следующий от португальского спортивного директора придет новый тренер. У меня только такие мысли. Другого варианта здесь не существует», — приводит слова Деменко «Газеты.Ru».

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.