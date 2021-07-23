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Жоаозиньо заявил, что готов помочь «Сочи» в матче с «Нижним Новгородом»

11:13
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что готов принять участие в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Довольны, что победили «Кешлы» (3:0) в Лиге конференций, это отличный результат. Мы будем также стараться во втором матче, соперник будет играть на своем поле, нам не будет легко. Нужно еще сохранять концентрацию, идти шаг за шагом. Чувствую себя лучше, думаю, что в ближайшей игре смогу принять участие, посмотрим по самочувствию, как я буду тренироваться в эти дни, но я готов сыграть», — приводит ТАСС слова Жоаозиньо.

32-летний футболист пропустил первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций против «Кешлы» из-за мышечного спазма.

Встреча «Нижний Новгород» — «Сочи» состоится 26 июля, начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11969751

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Иван Торопцев все материалы автора

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