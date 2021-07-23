В «Спартаке» отреагировали на информацию о переходе Артема Тимофеева в «Ахмат»
11:11
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию «Матч ТВ» о том, что «Ахмат» собирается выкупить права на полузащитника Артема Тимофеева.
«Интерес со стороны «Ахмата» действительно есть», — сказал Кулемин «СЭ».
Прошлый сезон Тимофеев провел в аренде в грозненском клубе. В 30 официальных матчах он отличился 3 голами и 2 результативными передачами.
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