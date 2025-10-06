Футбол
Сегодня, 16:58

Мостовой — о новом гендиректоре «Спартака» Некрасове: «Болельщик ЦСКА? Какая разница»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о новом гендиректоре красно-белых Сергее Некрасове.

«Болельщик ЦСКА? Какая разница. Может, Малышев был болельщиком тоже. Можешь болеть за кого угодно, а потом поменяться. В руководящих ролях бедные люди не приходят. Приходят или с деньгами, или со связями. Футбол дает открытые двери во многие места наверняка. Хороший заработок, популярность, поэтому сюда и приходят. Игра в хоккей? Ни при чем. Я играю в хоккей, многие ребята тоже», — сказал Мостовой «СЭ».

Сергей Некрасов.В «Спартаке» — перемены. Новый гендиректор клуба — финансист из «Газпромбанка» Сергей Некрасов, игравший в хоккей в Люксембурге

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года.

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Исаев-Штирлиц

    так он же болгарин...да?...а какая разница?

    06.10.2025

    • Болельщики «Спартака» заподозрили нового гендиректора Некрасова в симпатиях к ЦСКА

    Жоаозиньо уверен, что Сперцян не оскорблял Ндонга: «Не поверю, что он мог такое сказать»
