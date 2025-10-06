Мостовой — о новом гендиректоре «Спартака» Некрасове: «Болельщик ЦСКА? Какая разница»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о новом гендиректоре красно-белых Сергее Некрасове.

«Болельщик ЦСКА? Какая разница. Может, Малышев был болельщиком тоже. Можешь болеть за кого угодно, а потом поменяться. В руководящих ролях бедные люди не приходят. Приходят или с деньгами, или со связями. Футбол дает открытые двери во многие места наверняка. Хороший заработок, популярность, поэтому сюда и приходят. Игра в хоккей? Ни при чем. Я играю в хоккей, многие ребята тоже», — сказал Мостовой «СЭ».

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года.