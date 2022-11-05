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Сегодня, 16:32

Жоаозиньо считает, что «Сочи» может попасть в пятерку по итогам сезона РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо оценил результаты команды по итогам первого круга РПЛ.

— Как оцени первый круг?

Начали не очень хорошо, но надо побеждать в оставшихся играх.

— Как думаешь, «Сочи» может попасть в пятерку по итогам сезона?

— Конечно, может. Все зависит от нас, все в наших руках.

— Можно говорить, что «Сочи» потерял два очка сегодня?

— Да не скажу, что потерял. У «Спартака» сегодня было много моментов. К сожалению, не добились трех очков, но ничья — тоже неплохо.

На данный момент команда из Сочи занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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Спартак 1
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Жоаозиньо
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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