Жоаозиньо: «Правда ли, что Гаранин ушел? Не могу сказать, потому что не знаю, какая там ситуация»

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо рассказал, что в команде не было конфликта с тренером Вадимом Гараниным.

— Ты доволен сегодняшней игрой?

— Да, потому что команда старалась и добилась того, чего хотела.

— Правда ли, что Гаранин ушел?

— Не могу сказать, потому что не знаю, какая там ситуация. Надо спросить у руководства.

— Он принимал участие в тренировочном процессе?

— В эти дни — нет.

— Конфликтов в команде с ним не было?

— Нет. С чем все это связано, я не могу сказать.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.