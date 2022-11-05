«Зенит» — «Ахмат»: гости открыли счет на 50-й секунде матча

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отличился в самом начале матча 16-го тура РПЛ против «Зенита».

Он отправил мяч в ворота питерцев на 50-й секунде матча.

Грозненцы провели быструю атаку. Защитники «Зенита» накрыли первую попытку удара из пределов штрафной, но после рикошета мяч отлетел к Харину, который вогнал его в ворота с линии вратарской.