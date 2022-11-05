«Зенит» — «Ахмат»: гости открыли счет на 50-й секунде матча
Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отличился в самом начале матча 16-го тура РПЛ против «Зенита».
Он отправил мяч в ворота питерцев на 50-й секунде матча.
Грозненцы провели быструю атаку. Защитники «Зенита» накрыли первую попытку удара из пределов штрафной, но после рикошета мяч отлетел к Харину, который вогнал его в ворота с линии вратарской.
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|2 : 0
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|
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|5.11
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|
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|- : -
|5.11
|16:30
|
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|5.11
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|
ЦСКА – Н. Новгород
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|
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|
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|6.11
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Ростов – Динамо
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