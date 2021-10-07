Живоглядов обратился к Николичу после отставки специалиста из «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов с поблагодарил Марко Николича за работу на посту главного тренера железнодорожников.

«Мистер, спасибо за все!» — написал Живоглядов в Instagram.

Об отставке Николича стало известно 4 октября. 42-летний специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С московским клубом он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.