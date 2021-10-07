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Источник сообщил, что Фавр может возглавить «Локомотив»

09:55
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Основным претендентом на работу в «Локомотиве» является бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, переговоры московского клуба с 63-летним швейцарским специалистом развиваются стремительно. В приглашении Фавра в «Локомотив» лично заинтересован Ральф Рангник.

5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года. «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 10 матчах.

Фавр покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привел команду к победе в Суперкубке Германии.

Дополнительная информация:

https://todofichajes.com/el-lokomotiv-apunta-a-lucien-favre/

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Александр Кравченко все материалы автора

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