Источник сообщил, что Фавр может возглавить «Локомотив»

Основным претендентом на работу в «Локомотиве» является бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, переговоры московского клуба с 63-летним швейцарским специалистом развиваются стремительно. В приглашении Фавра в «Локомотив» лично заинтересован Ральф Рангник.

5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб возглавлял команду с июня 2020 года. «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 17 очками в 10 матчах.

Фавр покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привел команду к победе в Суперкубке Германии.