Жирков и Мамаев сыграют в стартовом составе «Химок» в первом товарищеском матче после перерыва

«Химки» объявили заявку на товарищеский матч против чешской команды «Баник».

В стартовый состав подмосковного клуба попали защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев. Встреча состоится сегодня, 21 января, начало — в 17.30 по московскому времени.

В начале января «Химки» объявили о заключении контракта с 38-летним Жирковым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год.

33-летний Мамаев перешел в «Химки» 19 декабря 2021 года.