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«Ростов» досрочно вернул из аренды защитника Ведерникова

Виктория Кравченко

«Ростов» досрочно вернул защитника Данилу Ведерникова в команду, сообщает пресс-служба клуба. Футболист играл в аренде в «Волгаре».

«Ростов» активировал опцию в соглашении с «Волгарем», где футболист выступал с августа 2020 года.

В составе «Волгаря» 20-летний защитник провел 49 матчей. В этом сезоне ФНЛ он участвовал в 20 матчах. Игроком «Ростова» Ведерников является с 2019 года.

ФК Волгарь
ФК Ростов
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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