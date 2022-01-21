«Ростов» досрочно вернул из аренды защитника Ведерникова

«Ростов» досрочно вернул защитника Данилу Ведерникова в команду, сообщает пресс-служба клуба. Футболист играл в аренде в «Волгаре».

«Ростов» активировал опцию в соглашении с «Волгарем», где футболист выступал с августа 2020 года.

В составе «Волгаря» 20-летний защитник провел 49 матчей. В этом сезоне ФНЛ он участвовал в 20 матчах. Игроком «Ростова» Ведерников является с 2019 года.