Жириновский заявил, что отзывает закон о продаже пива на стадионах
Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отзывает закон о продаже пива на стадионах.
«Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую и все... Вы посоветуйтесь среди фанатов, нужно ли пиво на стадионе. Нас хитрым способом попросили, чтобы закон о продаже пива принял ЛДПР, а не правительство. Потом будут говорить, что повысился процент пьющих людей из-за ЛДПР. «Единая Россия» хитрым маневром подсунула нам этот законопроект, чтобы этот закон пошел от нас. Со мной никто ничего не согласовывал! Поймите меня, что ЛДПР не может принять этот закон, потому что у нас 40 голосов, а у них — 340. «Единая Россия» примет все что угодно, у них 340 голоса, если правительство одобрит. Для меня важно было услышать мнение фанатов.
Когда мы запретили курение в общественных местах, у нас сократилось количество курящих и заболеваний в органах дыхания, тоже самое касается алкоголя. У нас молодое поколение тоже не курит и не пьет, это из-за малого количества рекламы табачных и алкогольных продукций", — приводит «РБ Спорт» слова Жириновского.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах РФ действует с 2005 года. 3 сентября министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что законопроект о возвращении напитка на стадионы рассматривается, а министерство выскажет свою позицию по этому поводу в ближайшее время.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-zhirinovskij-otzy-vayu-zakon-o-prodazhe-piva-na-stadione/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю