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РПЛ опубликовала календарь сезона до зимней паузы

15:02
«Спартак» и «Динамо» сыграют 16 октября. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» и «Динамо» сыграют 16 октября. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала расписание чемпионата с 11-го по 18-й туры.

11-й тур стартует в субботу, 16 октября после паузы на матчи сборных. Заключительный в 2021 году, 18-й тур чемпионата начнется 11 декабря и закончится 13 декабря матчем «Сочи» — «Спартак» (начало — в 19.00 мск).

11-й тур

16 октября (суббота)

14:00 «Арсенал» — «Зенит»

16:30 «Рубин» — «Локомотив»

19:00 «Сочи» — «Ростов»

19:00 «Спартак» — «Динамо»

17 октября (воскресенье)

14:00 «Урал» — ЦСКА

16:30 «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

16:30 «Химки» — «Ахмат»

19:00 «Краснодар» — «Уфа»

12-й тур

22 октября (пятница)

19:00 «Динамо» — «Химки»

23 октября (суббота)

14:00 «Нижний Новгород» — «Краснодар»

16:30 «Ростов» — «Арсенал»

19:00 ЦСКА — «Крылья Советов»

24 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» — «Рубин»

16:30 «Ахмат» — «Урал»

19:00 «Зенит» — «Спартак»

25 октября (понедельник)

19:00 «Локомотив» — «Сочи»

13-й тур

29 октября (пятница)

19:00 «Зенит» — «Динамо»

30 октября (суббота)

14:00 «Рубин» — ЦСКА

16:30 «Спартак» — «Ростов»

19:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»

19:00 «Нижний Новгород» — «Локомотив»

31 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» — «Ахмат»

16:30 «Арсенал» — «Сочи»

19:00 «Химки» — «Урал»

14-й тур

6 ноября (суббота)

14:00 «Арсенал» — «Уфа»

16:30 «Динамо» — «Краснодар»

16:30 «Крылья Советов» — «Химки»

19:00 «Сочи» — ЦСКА

7 ноября (воскресенье)

14:00 «Урал» — «Зенит»

16:30 «Ростов» — «Рубин»

19:00 «Ахмат» — «Нижний Новгород»

19:00 «Спартак» — «Локомотив»

Матчи сборных

11 ноября: Россия — Кипр (20:00, Санкт-Петербург)

14 ноября: Хорватия — Россия (17:00, Сплит)

15-й тур

19 ноября (пятница)

19:00 «Зенит» — «Нижний Новгород»

20 ноября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Урал»

16:30 «Локомотив» — «Ахмат»

19:00 «Краснодар» — «Спартак»

21 ноября (воскресенье)

14:00 ЦСКА — «Химки»

14:00 «Ростов» — «Уфа»

16:30 «Динамо» — «Арсенал»

19:00 «Сочи» — «Рубин»

16-й тур

27 ноября (суббота)

14:00 «Урал» — «Сочи»

16:30 «Ахмат» — «Ростов»

19:00 «Химки» — «Краснодар»

28 ноября (воскресенье)

14:00 «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

16:30 «Рубин» — «Динамо»

20:00 ЦСКА — «Зенит»

29 ноября (понедельник)

17:00 «Уфа» — «Спартак»

19:00 «Арсенал» — «Локомотив»

17-й тур

3 декабря (пятница)

19:00 «Зенит» — «Ростов»

4 декабря (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — ЦСКА

17:00 «Спартак» — «Ахмат»

19:00 «Локомотив» — «Урал»

5 декабря (воскресенье)

14:00 «Химки» — «Арсенал»

16:30 «Нижний Новгород» — «Рубин»

16:30 «Динамо» — «Уфа»

19:00 «Сочи» — «Краснодар»

18-й тур

11 декабря (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Рубин»

16:30 ЦСКА — «Арсенал»

19:00 «Ростов» — «Урал»

12 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» — «Зенит»

16:30 «Ахмат» — «Химки»

19:00 «Локомотив» — «Уфа»

19:00 «Краснодар» — «Нижний Новгород»

13 декабря (понедельник)

19:00 «Сочи» — «Спартак»

Последним матчем чемпионата России в 2021 году станет игра 18-го тура «Сочи» — «Спартак», которая пройдет 13 декабря (начало — в 19.00 мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Иван Торопцев все материалы автора

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