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Жириновский обратится в Роспотребнадзор с просьбой увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях

13:47
Владимир Жириновский. Фото «Известия»
Владимир Жириновский. Фото «Известия»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал помочь увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях.

«Вы поймите меня правильно, чтобы убрать все ковидные ограничения — нужно вакцинироваться. Метро закрыть нельзя — иначе город встанет. А закрыть стадионы, рестораны и другие заведения — борьба с ковидом. Я обещаю, что уже сегодня напишем письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на спортивных мероприятиях в России», — приводит «РБ Спорт» слова Жириновского.

В России действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, из-за которых спортивные клубы могут заполнять трибуны на ограниченное количество зрителей. Квота зрителей определяется в соответствии с решением регионального отделения Роспотребнадзора.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-zhirinovskij-ya-obeshhayu-chto-uzhe-segodnya-napishem-pis-mo-v-rospotrebnadzor-s-pros-boj-uvelichit-kvotu-zritelej-na-sportivny-h-meropriyatiyah-v-rossii/

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Иван Торопцев все материалы автора

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