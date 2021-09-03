Жириновский обратится в Роспотребнадзор с просьбой увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал помочь увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях.
«Вы поймите меня правильно, чтобы убрать все ковидные ограничения — нужно вакцинироваться. Метро закрыть нельзя — иначе город встанет. А закрыть стадионы, рестораны и другие заведения — борьба с ковидом. Я обещаю, что уже сегодня напишем письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на спортивных мероприятиях в России», — приводит «РБ Спорт» слова Жириновского.
В России действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, из-за которых спортивные клубы могут заполнять трибуны на ограниченное количество зрителей. Квота зрителей определяется в соответствии с решением регионального отделения Роспотребнадзора.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-zhirinovskij-ya-obeshhayu-chto-uzhe-segodnya-napishem-pis-mo-v-rospotrebnadzor-s-pros-boj-uvelichit-kvotu-zritelej-na-sportivny-h-meropriyatiyah-v-rossii/
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