Жириновский обратится в Роспотребнадзор с просьбой увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал помочь увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях.

«Вы поймите меня правильно, чтобы убрать все ковидные ограничения — нужно вакцинироваться. Метро закрыть нельзя — иначе город встанет. А закрыть стадионы, рестораны и другие заведения — борьба с ковидом. Я обещаю, что уже сегодня напишем письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на спортивных мероприятиях в России», — приводит «РБ Спорт» слова Жириновского.

В России действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, из-за которых спортивные клубы могут заполнять трибуны на ограниченное количество зрителей. Квота зрителей определяется в соответствии с решением регионального отделения Роспотребнадзора.