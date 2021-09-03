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«Ростов Арену» разрешили заполнять на 25 процентов

13:51
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Заполняемость трибун при проведении спортивных мероприятий на «Ростов Арене» увеличивается до 25 процентов, информирует сайт «Ростова».

Соответствующие изменения в действующее постановление регионального правительства №272 сегодня утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Краснодар» пройдет 13 сентября на «Ростов Арене» (начало — в 19.30 по московскому времени).

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1523

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Роман Шишов все материалы автора

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