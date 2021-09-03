«Ростов Арену» разрешили заполнять на 25 процентов
13:51
Заполняемость трибун при проведении спортивных мероприятий на «Ростов Арене» увеличивается до 25 процентов, информирует сайт «Ростова».
Соответствующие изменения в действующее постановление регионального правительства №272 сегодня утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Краснодар» пройдет 13 сентября на «Ростов Арене» (начало — в 19.30 по московскому времени).
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