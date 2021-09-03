Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Божовича на пост главного тренера команды

Тульский «Арсенал» объявил о назначении Миодрага Божовича новым главным тренером команды.

Контракт с 53-летним черногорским специалистом рассчитан на 2 года.

???С возвращением, Миодраг!



Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером «Арсенала».



Контракт с 53-летним тренером подписан на два года.



Подробности ?https://t.co/VZbccbhzxw pic.twitter.com/xuJkGlKLta — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 3, 2021

Ранее тульский клуб объявил об отставке Дмитрия Парфенова, который возглавлял команду с ноября 2020 года. После шести туров сезона-2021/22 «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 4 очками.

Божович уже работал в «Арсенале» с июня 2017 года по октябрь 2018 года, при нем команда занимала 7-е место в РПЛ.