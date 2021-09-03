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Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Божовича на пост главного тренера команды

13:37
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тульский «Арсенал» объявил о назначении Миодрага Божовича новым главным тренером команды.

Контракт с 53-летним черногорским специалистом рассчитан на 2 года.

Ранее тульский клуб объявил об отставке Дмитрия Парфенова, который возглавлял команду с ноября 2020 года. После шести туров сезона-2021/22 «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 4 очками.

Божович уже работал в «Арсенале» с июня 2017 года по октябрь 2018 года, при нем команда занимала 7-е место в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/s-vozvrashcheniem-miodrag-/

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Иван Торопцев все материалы автора

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