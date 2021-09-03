Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Божовича на пост главного тренера команды
Тульский «Арсенал» объявил о назначении Миодрага Божовича новым главным тренером команды.
Контракт с 53-летним черногорским специалистом рассчитан на 2 года.
???С возвращением, Миодраг!— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 3, 2021
Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером «Арсенала».
Контракт с 53-летним тренером подписан на два года.
Подробности ?https://t.co/VZbccbhzxw pic.twitter.com/xuJkGlKLta
Ранее тульский клуб объявил об отставке Дмитрия Парфенова, который возглавлял команду с ноября 2020 года. После шести туров сезона-2021/22 «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 4 очками.
Божович уже работал в «Арсенале» с июня 2017 года по октябрь 2018 года, при нем команда занимала 7-е место в РПЛ.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/s-vozvrashcheniem-miodrag-/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю