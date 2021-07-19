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Алексей Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА

12:03
Алексей Березуцкий. Фото ФК ЦСКА
Алексей Березуцкий. Фото ФК ЦСКА
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Алексей Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА, информирует пресс-служба клуба. Сегодня, 19 июля, он впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера был назначен Алексей Березуцкий. По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

В понедельник, 19 июля, ЦСКА в товарищеском матче примет «Нижний Новгород». Ранее председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин призвал болельщиков поддержать нового главного тренера московского клуба Алексея Березуцкого.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-utverzhden-glavnym-trenerom-pfk-cska/

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