Алексей Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА, информирует пресс-служба клуба. Сегодня, 19 июля, он впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера был назначен Алексей Березуцкий. По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

В понедельник, 19 июля, ЦСКА в товарищеском матче примет «Нижний Новгород». Ранее председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин призвал болельщиков поддержать нового главного тренера московского клуба Алексея Березуцкого.