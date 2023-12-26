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Сегодня, 17:46

Дарья Карпина опубликовала новое фото с мужем: «Классный получился отпуск»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья и Валерии Карпины.
Фото Соцсети

Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья опубликовала совместное фото с мужем.

Она поделилась последним снимком с отдыха и написала: «Классный получился отпуск! Давненько не было в моей ленте так много фотографий с мужем. А теперь домой».

Фото Соцсети

«Ростов» выйдет из отпуска 10 января. Команда пройдет медосмотр, после чего отправится на сбор в ОАЭ.

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на 10-м месте и имеет в активе 21 очко. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков.
Валерий Карпин
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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