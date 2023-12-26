Дарья Карпина опубликовала новое фото с мужем: «Классный получился отпуск»

Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья опубликовала совместное фото с мужем.

Она поделилась последним снимком с отдыха и написала: «Классный получился отпуск! Давненько не было в моей ленте так много фотографий с мужем. А теперь домой».

Фото Соцсети

«Ростов» выйдет из отпуска 10 января. Команда пройдет медосмотр, после чего отправится на сбор в ОАЭ.