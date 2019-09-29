Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
05:14
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону. Болельщики «Ростова» эмоционального отреагировали на объявление о подписании контракта с российским хавбеком. Объявление было сделано во время матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо» (3:0).
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...