Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону. Болельщики «Ростова» эмоционального отреагировали на объявление о подписании контракта с российским хавбеком. Объявление было сделано во время матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо» (3:0).