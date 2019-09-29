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Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

05:14
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Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону. Болельщики «Ростова» эмоционального отреагировали на объявление о подписании контракта с российским хавбеком. Объявление было сделано во время матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо» (3:0).

Ростов ?

Публикация от Аlana?? (@alana_mamaeva)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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