Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:36

Зарема: «Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, — в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей»

Зарема Салихова жестко отреагировала на критику ее мужа со стороны Карпина
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Зарема Салихова.
Фото Владимир Песня, РИА Новости

Жена Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» жестко отреагировала на критику ее мужа со стороны Валерия Карпина.

«Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни, — сказала Салихова «СЭ». — Он думал, что посмотрел его тренировки и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонид Арнольдовичем, между тренером и командой. Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб , так и менеджерский состав. Самое главное , у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун».

Также Салихова обвинила Карпина в «скелетах в шкафу».

«У меня возникает вопрос: «Валерий Георгиевич, почему по каждому чиху Вы бегали к Федуну? Может, надо было быть самостоятельнее? Ведь важная и основная сфера деятельность у Федуна — нефтяная отрасль, где он деньги зарабатывал и на Ваше безбедное будущее в том числе». Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, — в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в «Спартаке». Он до сих пор не может это переварить. О других скелетах в шкафу лучше не говорить, все-таки тренер сборной», — добавила Зарема.

Ранее Карпин в интервью в «СЭ» высказался о работе с Федуном в «Спартаке».

Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба. «Если выразить цензурно отношение к Дзюбе одним словом, то это — «безразличие». Монолог Валерия Карпина
Валерий Карпин
Зарема Салихова
Леонид Федун
34
32
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Газизов — о словах Кокорина про тюрьму: «Я такого от него никогда не слышал»
Камерунский форвард «Динамо» Нгамале пообещал за полтора года выучить русский язык
Нгамале верит, что «Динамо» способно стать чемпионом России в сезоне-2022/23
Карпин рассказал, звали ли его в «Спартак» в последние 9 лет, и ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в будущем
Форвард «Динамо» Нгамале рассказал, как принял решение о переезде в Россию
«Звали в Германию и Францию. Выбрал Россию». Камерунец Нгамале — о «Динамо», чемпионате мира и фигурном катании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболисты «Ростова» поздравили Карпина с днем рождения

Зарема предложила Кокорину стать депутатом: «Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости