Жена Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» жестко отреагировала на критику ее мужа со стороны Валерия Карпина.

«Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни, — сказала Салихова «СЭ». — Он думал, что посмотрел его тренировки и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонид Арнольдовичем, между тренером и командой. Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб , так и менеджерский состав. Самое главное , у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун».

Также Салихова обвинила Карпина в «скелетах в шкафу».

«У меня возникает вопрос: «Валерий Георгиевич, почему по каждому чиху Вы бегали к Федуну? Может, надо было быть самостоятельнее? Ведь важная и основная сфера деятельность у Федуна — нефтяная отрасль, где он деньги зарабатывал и на Ваше безбедное будущее в том числе». Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, — в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в «Спартаке». Он до сих пор не может это переварить. О других скелетах в шкафу лучше не говорить, все-таки тренер сборной», — добавила Зарема.

Ранее Карпин в интервью в «СЭ» высказался о работе с Федуном в «Спартаке».