Зарема предложила Кокорину стать депутатом: «Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала для «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» высказывался о Кокорине, отметив, что у него никогда не было сомнений ни в человеческих, ни в профессиональных качествах футболиста, а также, что Александр очень хороший парень и сильный игрок.

«Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить. Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!» — сказала Зарема «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.