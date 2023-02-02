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Зарема предложила Кокорину стать депутатом: «Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!»

Зарема Салихова предложила Кокорину стать депутатом
Микеле Антонов
Корреспондент
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Зарема Салихова.
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала для «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» высказывался о Кокорине, отметив, что у него никогда не было сомнений ни в человеческих, ни в профессиональных качествах футболиста, а также, что Александр очень хороший парень и сильный игрок.

«Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить. Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!» — сказала Зарема «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.

Александр Кокорин
Зарема Салихова
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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Спартак

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