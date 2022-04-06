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Сегодня, 17:45

«Ростов» — «Крылья Советов»: команды объявили составы на матч

«Ростов» и «Крылья Советов» объявили составы на перенесенный матч РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ростов» и «Крылья» Советов объявили составы на перенесенный матч 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет в Ростове сегодня, 6 апреля. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьяков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Игнатьев, Сарвели, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Глушенков.

Напомним, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» должен был состояться 27 февраля. Решение о переносе встречи было принято из-за приостановки работы аэропорта в Ростове.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Крылья Советов
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

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Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

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