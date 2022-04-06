«Ростов» и «Крылья Советов» объявили составы на перенесенный матч РПЛ

«Ростов» и «Крылья» Советов объявили составы на перенесенный матч 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет в Ростове сегодня, 6 апреля. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьяков, Терентьев, Поярков, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Игнатьев, Сарвели, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Глушенков.

Напомним, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» должен был состояться 27 февраля. Решение о переносе встречи было принято из-за приостановки работы аэропорта в Ростове.