Желько Бувач: «Навыки и опыт Смолова помогут «Динамо» команде стать еще лучше»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач поделился ожиданиями от начала работы с новичком команды Федором Смоловым.

«Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих России, — цитирует Бувача официальный сайт клуба. — Уверен, что его профессиональные навыки и опыт помогут нашей команде стать еще лучше.

Большой плюс в том, что Федору не нужно много времени на адаптацию, потому что он прекрасно знаком с российским чемпионатом, а также, как я понял из нашего общения, был и остается болельщиком «Динамо».

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.