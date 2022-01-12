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Желько Бувач: «Навыки и опыт Смолова помогут «Динамо» команде стать еще лучше»

Евгений Петров
Корреспондент

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач поделился ожиданиями от начала работы с новичком команды Федором Смоловым.

«Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих России, — цитирует Бувача официальный сайт клуба. — Уверен, что его профессиональные навыки и опыт помогут нашей команде стать еще лучше.

Большой плюс в том, что Федору не нужно много времени на адаптацию, потому что он прекрасно знаком с российским чемпионатом, а также, как я понял из нашего общения, был и остается болельщиком «Динамо».

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.

Источник: https://fcdm.ru/news/zelko-buvac-navyki-i-opyt-smolova-pomogut-nasei-komande-stat-eshhyo-lucse
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
0
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