«Возвращение Бората». Кержаков отреагировал на новый пост Смолова с футболкой «Динамо»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отреагировал на новый пост нападающего Федора Смолова в Instagram. Он оставил комментарий под фотографией Смолова с футболкой «Динамо».

«Возвращение Бората», — написал Кержаков.

12 января «Динамо» объявило о возвращении Смолова в команду. Соглашение рассчитано на полтора года с опцией продления еще на один год.

31-летний россиянин будет выступать за команду под 40-м номером. Под этим номером он начинал свою карьеру в «Динамо».