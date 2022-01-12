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Сегодня, 21:11

«Возвращение Бората». Кержаков отреагировал на новый пост Смолова с футболкой «Динамо»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отреагировал на новый пост нападающего Федора Смолова в Instagram. Он оставил комментарий под фотографией Смолова с футболкой «Динамо».

«Возвращение Бората», — написал Кержаков.

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor10)

12 января «Динамо» объявило о возвращении Смолова в команду. Соглашение рассчитано на полтора года с опцией продления еще на один год.

31-летний россиянин будет выступать за команду под 40-м номером. Под этим номером он начинал свою карьеру в «Динамо».

Александр Кержаков
Федор Смолов
Футбол
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