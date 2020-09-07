Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание нападающего Даниила Лесового. 22-летний нападающий перешел в московский клуб из тульского «Арсенала», подписав пятилетний контракт.

— Это отличный футболист! Техничный, умный, принимает правильные решения на поле, — цитирует официальный сайт «Динамо» Бувача. — А еще он отличный дриблер, что крайне важно — именно такого игрока мы хотели. Даниил хорош в игре один на один, способен обыграть любого, создать за счет этого преимущество. Плюс может качественно выступать на разных позициях, гибок тактически, без проблем меняет позицию на поле.

Лесовой здорово раскрылся в тульском «Арсенале». За последний сезон он показал впечатляющий прогресс, продемонстрировал, что обладает классными качествами, которые может и умеет развивать. Мы рады, что теперь он сможет развиваться в «Динамо».