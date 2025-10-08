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8 октября 2025, 15:07

Жедсон признан лучшим игроком сентября в «Спартаке»

Алина Савинова

Полузащитник Жедсон Фернандеш стал лучшим игроком «Спартака» по итогам сентября, сообщает пресс-служба красно-белых.

26-летний футболист набрал 50 процентов голосов болельщиков.

В сентябре Жедсон отметился 2 голами в 3 матчах за московскую команду в чемпионате России. Он оформил дубль в игре 10-го тура с «Пари НН» (3:0).

«Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/fcsmtg/24556
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Жедсон Фернандеш
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Г
Александр Соболев
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Зенит

 2
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Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
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Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

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П
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Спартак

 1
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Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Марат Апшацев
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Динамо Мх

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