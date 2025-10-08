Жедсон признан лучшим игроком сентября в «Спартаке»

Полузащитник Жедсон Фернандеш стал лучшим игроком «Спартака» по итогам сентября, сообщает пресс-служба красно-белых.

26-летний футболист набрал 50 процентов голосов болельщиков.

В сентябре Жедсон отметился 2 голами в 3 матчах за московскую команду в чемпионате России. Он оформил дубль в игре 10-го тура с «Пари НН» (3:0).

«Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.