Конюхов объяснил, почему болеет за Дзюбу: «На меня тоже много грязи выливали»

Путешественник Федор Конюхов рассказал, почему болеет за нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.

«Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Мне нравится, как он бегает, забивает. Я переживаю за него как за спортсмена. Ну а что про него говорят, меня не касается. На меня тоже много грязи выливали», — цитирует Конюхова Odds.ru.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, также он 4 раза выигрывал Суперкубок и 3 раза — Кубок страны. 37-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Помимо «Акрона», он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Адану Демирспор» и «Локомотив».

В сезоне-2025/26 на его счету 11 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.