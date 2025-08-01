Жедсон: «Спартак» многое сделал, чтобы я оказался здесь. Я ощутил, что клуб по-настоящему во мне заинтересован»

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш ответил на вопрос о причинах перехода в московский клуб.

«Я нормально к этому отнесся, потому что «Спартак» — большой клуб. У меня не было никакого негатива или недооценки. Могу сказать, что «Спартак» многое сделал, чтобы я оказался здесь. Я здесь не из-за переговоров, которые длились неделю или месяц. Первые контакты случились намного раньше. И я ощутил, что «Спартак» по-настоящему во мне заинтересован. Поэтому я рад, что все сложилось», — сказал Жедсон в интервью пресс-службе клуба.

«Спартак» объявил о переходе Жедсона 31 июля. 26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Он будет выступать за «Спартак» под 83-м номером. Трансфер стал самым дорогим в истории клуба.

Жедсон выступал за «Бешикташ» с лета 2022 года. С того момента он провел за турецкий клуб 131 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач.

