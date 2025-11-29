Жедсон Фернандеш высказался о пребывании в «Спартаке»: «Каждый день лучший»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш ответил на вопрос «СЭ» об адаптации в клубе.

«Каждый день в «Спартаке» мой лучший день», — сказал Фернандеш «СЭ».

Португалец перешел в «Спартак» в конце июля 2025 года. Контракт 26-летнего футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2029 года.

Московская команда набрала 28 очков за 16 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.