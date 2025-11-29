Защитник «Спартака» Ву не исключил возможное получение паспорта РФ

Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил на вопрос «СЭ» о возможном получении российского паспорта.

— Может, получишь российский паспорт?

— Нет.

— Почему?

— Думаю, что, как и везде, есть определенные правила.

— 5 лет в России и ты сможешь.

— Если задержусь на 5 лет в России... У меня контракт на 4 года. Надеюсь, клуб его продлит. После — посмотрим.

— Получишь паспорт из рук Владимира Путина.

— Мне бы это понравилось.

Защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. 24-летний футболист провел за красно-белых 6 матчей в РПЛ и 5 матчей в FONBET Кубке России.