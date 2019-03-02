Жаркая ничья в Москве: четыре гола и два удаления в матче "Локомотива" и "Крыльев"

"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата России.

В первом тайме на гол Джано Ананидзе ответил Антон Миранчук. После перерыва Миранчук оформил дубль, а в составе гостей, которые в тот момент играли вдесятером, впервые в премьер-лиге отличился Рамиль Шейдаев.

Во втором тайме при счете 1:1 защитник самарцев Агустин Рохель получил две желтые карточки за полторы минуты. При счете 2:2 за второе предупреждение был удален капитан железнодорожников Игорь Денисов.

"Локомотив" (29 очков) обошел "Спартак" и поднялся с пятого места на четвертое.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:2 (1:1)

Голы: Ананидзе, 19 (0:1). Ант.Миранчук, 23 (1:1). Ант.Миранчук, 65 (2:1). Шейдаев, 69 (2:2).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Лысов (Смолов, 63), Фарфан, Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Эдер.

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Чичерин, Рохель, Бурлак, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 90+1), Шишкин, Антон (Тимофеев, 85), Ананидзе (Зотов, 62), Канунников, Шейдаев.

Предупреждения: Денисов, 49. Ант.Миранчук, 55. Кверквелия, 55. Рохель, 55. Гильерме, 57. Эдер, 77. Ал.Миранчук, 84.

Удаления: Рохель, 56. Денисов, 73.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Березнев (Ростов-на-Дону), Гаврилин (Владимир).

2 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена". 10538 зрителей.

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