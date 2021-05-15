Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов оценил готовность команды к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

— Команда поднялась на 14-е место, придало это уверенности перед заключительным туром?

— Это точно придало уверенности, но не стоит говорить, что расслабило команду. Все знают, что предстоящая игра с «Арсеналом» — решающая в этом сезоне. Все зависит от нас, мы хотим победить, тем более, играем дома. Нужно порадовать болельщиков и себя, — приводит слова нападающего сайт «Уфы».

— В Уфе установилась серьезная жара в эти дни, как переносите ее? Станет ли это преимуществом перед «Арсеналом»?

— Да, думали об этом тоже. Мы, в свою очередь, стараемся потихоньку к жаре привыкать, так что в этом плане будем готовы. А что касается «Арсенала», им, наверняка, будет тяжело два тайма бегать без остановки. В этом плане мы должны чувствовать себя поувереннее и выглядеть получше.

— Какие сильные стороны можешь отметить у «Арсенала»?

— Они неплохо играют в пас, у них хорошая комбинационная игра, в целом, команда сыгранная. Плюс они давно выступают таким составом. Туляки больше контролируют мяч, стараются играть в позиционный футбол, но любят убегать в быстрые атаки. Алексей Борисович в любом случае сделает акцент на то, как они играют, но мы будем отталкиваться от своей игры и будем стараться пресечь все опасные стороны «Арсенала».