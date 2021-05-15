Жамалетдинов — о матче с «Арсеналом»: «Нужно порадовать болельщиков и себя»
Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов оценил готовность команды к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
— Команда поднялась на 14-е место, придало это уверенности перед заключительным туром?
— Это точно придало уверенности, но не стоит говорить, что расслабило команду. Все знают, что предстоящая игра с «Арсеналом» — решающая в этом сезоне. Все зависит от нас, мы хотим победить, тем более, играем дома. Нужно порадовать болельщиков и себя, — приводит слова нападающего сайт «Уфы».
— В Уфе установилась серьезная жара в эти дни, как переносите ее? Станет ли это преимуществом перед «Арсеналом»?
— Да, думали об этом тоже. Мы, в свою очередь, стараемся потихоньку к жаре привыкать, так что в этом плане будем готовы. А что касается «Арсенала», им, наверняка, будет тяжело два тайма бегать без остановки. В этом плане мы должны чувствовать себя поувереннее и выглядеть получше.
— Какие сильные стороны можешь отметить у «Арсенала»?
— Они неплохо играют в пас, у них хорошая комбинационная игра, в целом, команда сыгранная. Плюс они давно выступают таким составом. Туляки больше контролируют мяч, стараются играть в позиционный футбол, но любят убегать в быстрые атаки. Алексей Борисович в любом случае сделает акцент на то, как они играют, но мы будем отталкиваться от своей игры и будем стараться пресечь все опасные стороны «Арсенала».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-new/timur-zhamaletdinov-v-matche-s-arsenalom-nuzhno-poradovat-sebya-i-bolelshchikov
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю