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Жамалетдинов — о матче с «Арсеналом»: «Нужно порадовать болельщиков и себя»

21:12
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Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов оценил готовность команды к матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

— Команда поднялась на 14-е место, придало это уверенности перед заключительным туром?

— Это точно придало уверенности, но не стоит говорить, что расслабило команду. Все знают, что предстоящая игра с «Арсеналом» — решающая в этом сезоне. Все зависит от нас, мы хотим победить, тем более, играем дома. Нужно порадовать болельщиков и себя, — приводит слова нападающего сайт «Уфы».

— В Уфе установилась серьезная жара в эти дни, как переносите ее? Станет ли это преимуществом перед «Арсеналом»?

— Да, думали об этом тоже. Мы, в свою очередь, стараемся потихоньку к жаре привыкать, так что в этом плане будем готовы. А что касается «Арсенала», им, наверняка, будет тяжело два тайма бегать без остановки. В этом плане мы должны чувствовать себя поувереннее и выглядеть получше.

— Какие сильные стороны можешь отметить у «Арсенала»?

— Они неплохо играют в пас, у них хорошая комбинационная игра, в целом, команда сыгранная. Плюс они давно выступают таким составом. Туляки больше контролируют мяч, стараются играть в позиционный футбол, но любят убегать в быстрые атаки. Алексей Борисович в любом случае сделает акцент на то, как они играют, но мы будем отталкиваться от своей игры и будем стараться пресечь все опасные стороны «Арсенала».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/news-new/timur-zhamaletdinov-v-matche-s-arsenalom-nuzhno-poradovat-sebya-i-bolelshchikov

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