Максим Мухин точно уйдет из «Локомотива»
По информации «СЭ», полузащитник «Локомотива» Максим Мухин покидает команду. Руководство железнодорожников не смогло убедить хавбека и его агентов остаться.
Контракт Мухина истекает летом 2022 года, но в нем прописана сумма отступных. В субботу, 15 мая, издание «Евроставка» написало, что Мухин продолжит карьеру в ЦСКА. В марте сообщалось, что футболист может перейти в «Спартак».
19-летний хавбек в этом сезоне дебютировал не только в основной команде «Локомотива» (15 матчей), но и во взрослой сборной России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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