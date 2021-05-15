Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Нижний Новгород» поздравил болельщиков с выходом в РПЛ

21:39
Теги:

«Нижний Новгород» на своей странице в Instagram поздравил болельщиков с завершением сезона и выходом в РПЛ.

 

«С завершением сезона и выходом в РПЛ! — говорится в сообщении. — По итогам сезона-2020/21 футбольный клуб «Нижний Новгород» завоевал бронзовые награды Олимп-Первенства ФНЛ. Наши парни бились весь сезон за наш город, дружным и сплоченным коллективом преодолели все трудности, в том числе и в самые сложные моменты, связанные с пандемией. В каждом матче мы с вами видели, как все выкладывались и старались изо всех сил.

Бюро исполкома Российского Футбольного Союза принял решение об отмене переходных матчей между клубами, занявшими 3 и 4 место в Олимп-Первенстве ФНЛ и 13-й, и 14-й командами российской премьер-лиги. Причина — отсутствие лицензии для выступлений в премьер-лиге у занявшего второе место в ФНЛ «Оренбурга» и четвертой команды — «Алании».

Таким образом, вторую путевку в премьер-лигу получает «Нижнии? Новгород», занявший третье место и получивший лицензию в РПЛ. Мы поздравляем наш город и всю нашу область с выходом в элиту россии?ского футбола! Благодарим всех, кто поддерживал команду на протяжении непростого, но интереснейшего сезона! Для нас с вами это начало нового вызова, с которым, уверены, мы с достоинством справимся! Гордимся своими бойцами и благодарим всех за сезон!»

«Нижний Новгород» занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO5si51pnRU/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В лыжный Кубок мира хотят добавить больше марафонов. Для Большунова это отличный подарок
Занимающаяся магией мать выпотрошила своего младенца и заколола дочь
Nexit вслед за Brexit: Нидерланды готовы выйти из ЕС по-английски
Минобороны Израиля рассказало о планах в отношении сектора Газа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд