«Нижний Новгород» поздравил болельщиков с выходом в РПЛ

«Нижний Новгород» на своей странице в Instagram поздравил болельщиков с завершением сезона и выходом в РПЛ.

«С завершением сезона и выходом в РПЛ! — говорится в сообщении. — По итогам сезона-2020/21 футбольный клуб «Нижний Новгород» завоевал бронзовые награды Олимп-Первенства ФНЛ. Наши парни бились весь сезон за наш город, дружным и сплоченным коллективом преодолели все трудности, в том числе и в самые сложные моменты, связанные с пандемией. В каждом матче мы с вами видели, как все выкладывались и старались изо всех сил.

Бюро исполкома Российского Футбольного Союза принял решение об отмене переходных матчей между клубами, занявшими 3 и 4 место в Олимп-Первенстве ФНЛ и 13-й, и 14-й командами российской премьер-лиги. Причина — отсутствие лицензии для выступлений в премьер-лиге у занявшего второе место в ФНЛ «Оренбурга» и четвертой команды — «Алании».

Таким образом, вторую путевку в премьер-лигу получает «Нижнии? Новгород», занявший третье место и получивший лицензию в РПЛ. Мы поздравляем наш город и всю нашу область с выходом в элиту россии?ского футбола! Благодарим всех, кто поддерживал команду на протяжении непростого, но интереснейшего сезона! Для нас с вами это начало нового вызова, с которым, уверены, мы с достоинством справимся! Гордимся своими бойцами и благодарим всех за сезон!»

«Нижний Новгород» занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах.