"Зенит" заподозрил "Спартак" в накрутке просмотров на YouTube-канале

Директор новых медиа "Зенита" Егор Крецан заподозрил "Спартак" в накрутке просмотров на официальном YouTube-канале "Спартака". По его мнению, 19 марта ролики на канале красно-белых были просмотрены более 2,5 миллионв раз, что гораздо больше, чем в другие дни.

Ранее был опубликован рейтинг просмотров европейских клубов в YouTube за март. В нем Спартак" расположился на 15-й строчке (2,94 миллиона) просмотров. "Зенит" – 17-й (2,69 миллиона).

– Не могу промолчать, так как вчера рвали на себе волосы всем коллективом (на самом деле нет), – написал Крецан в Твиттере. - Очевидно, случилось немного магии: № 15 налили за один день 2,5 млн просмотров, № 1 – сразу 58 млн. Следов этих просмотров нет. Надежда одна: придет Атаманенко и все объяснит. Также сразу должен сказать, что на 146% уверен: коллеги с юга не имеют к этому никакого отношения.