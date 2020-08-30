«Зенит» забил «Локомотиву» только в четырех из 11 последних матчей РПЛ

«Локомотив» в матче 6-го тура РПЛ подтвердил звание самого неудобного соперника для «Зенита» в последние годы, добившись ничьей 0:0.

Питерцы не могут забить железнодорожникам в премьер-лиге уже 306 минут, с тех пор как Ярослав Ракицкий отметился точным ударом со штрафного в апреле 2019 года. Начиная с чемпионата-2015/16, питерцы забили «Локо» девять мячей, пять из которых пришлись на матч в Санкт-Петербурге в сентябре 2018-го. А в семи из 11 встреч оборона красно-зеленых и вовсе смогла сдержать грозную питерскую атаку. (Кирилл Бурдаков)

11 последних матчей «Зенита» против «Локомотива» в чемпионате:

Дата Город Счет Голы 08.11.2015 Москва 0:2 Ломбертс, в свои ворота, Самедов 15.05.2016 Санкт-Петербург 1:1 Халк — Самедов 30.06.2016 Санкт-Петербург 0:0 - 21.05.2017 Москва 2:0 Кокорин, Данни 29.10.2017 Санкт-Петербург 0:3 Фарфан-2, Ал.Миранчук 05.05.2018 Москва 0:1 Эдер 23.09.2018 Санкт-Петербург 5:3 Шатов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси — Баринов, Ал.Миранчук, Смолов 07.04.2019 Москва 1:1 Ракицкий — Игнатьев 28.09.2019 Москва 0:1 Крыховяк 29.02.2020 Санкт-Петербург 0:0 - 30.08.2020 Москва 0:0 -

Итого: +2=5-4, мячи 9-12.