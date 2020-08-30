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«Зенит» забил «Локомотиву» только в четырех из 11 последних матчей РПЛ

19:05

«Локомотив» в матче 6-го тура РПЛ подтвердил звание самого неудобного соперника для «Зенита» в последние годы, добившись ничьей 0:0.

Питерцы не могут забить железнодорожникам в премьер-лиге уже 306 минут, с тех пор как Ярослав Ракицкий отметился точным ударом со штрафного в апреле 2019 года. Начиная с чемпионата-2015/16, питерцы забили «Локо» девять мячей, пять из которых пришлись на матч в Санкт-Петербурге в сентябре 2018-го. А в семи из 11 встреч оборона красно-зеленых и вовсе смогла сдержать грозную питерскую атаку. (Кирилл Бурдаков)

11 последних матчей «Зенита» против «Локомотива» в чемпионате:

Дата

Город

Счет

Голы

08.11.2015

Москва

0:2

Ломбертс, в свои ворота, Самедов

15.05.2016

Санкт-Петербург

1:1

Халк — Самедов

30.06.2016

Санкт-Петербург

0:0

-

21.05.2017

Москва

2:0

Кокорин, Данни

29.10.2017

Санкт-Петербург

0:3

Фарфан-2, Ал.Миранчук

05.05.2018

Москва

0:1

Эдер

23.09.2018

Санкт-Петербург

5:3

Шатов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси — Баринов, Ал.Миранчук, Смолов

07.04.2019

Москва

1:1

Ракицкий — Игнатьев

28.09.2019

Москва

0:1

Крыховяк

29.02.2020

Санкт-Петербург

0:0

-

30.08.2020

Москва

0:0

-

Итого: +2=5-4, мячи 9-12.

Локомотив — Зенит

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