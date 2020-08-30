«Зенит» забил «Локомотиву» только в четырех из 11 последних матчей РПЛ
«Локомотив» в матче 6-го тура РПЛ подтвердил звание самого неудобного соперника для «Зенита» в последние годы, добившись ничьей 0:0.
Питерцы не могут забить железнодорожникам в премьер-лиге уже 306 минут, с тех пор как Ярослав Ракицкий отметился точным ударом со штрафного в апреле 2019 года. Начиная с чемпионата-2015/16, питерцы забили «Локо» девять мячей, пять из которых пришлись на матч в Санкт-Петербурге в сентябре 2018-го. А в семи из 11 встреч оборона красно-зеленых и вовсе смогла сдержать грозную питерскую атаку. (Кирилл Бурдаков)
11 последних матчей «Зенита» против «Локомотива» в чемпионате:
|
Дата
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
08.11.2015
|
Москва
|
0:2
|
Ломбертс, в свои ворота, Самедов
|
15.05.2016
|
Санкт-Петербург
|
1:1
|
Халк — Самедов
|
30.06.2016
|
Санкт-Петербург
|
0:0
|
-
|
21.05.2017
|
Москва
|
2:0
|
Кокорин, Данни
|
29.10.2017
|
Санкт-Петербург
|
0:3
|
Фарфан-2, Ал.Миранчук
|
05.05.2018
|
Москва
|
0:1
|
Эдер
|
23.09.2018
|
Санкт-Петербург
|
5:3
|
Шатов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси — Баринов, Ал.Миранчук, Смолов
|
07.04.2019
|
Москва
|
1:1
|
Ракицкий — Игнатьев
|
28.09.2019
|
Москва
|
0:1
|
Крыховяк
|
29.02.2020
|
Санкт-Петербург
|
0:0
|
-
|
30.08.2020
|
Москва
|
0:0
|
-
Итого: +2=5-4, мячи 9-12.