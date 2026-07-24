Газзаев открыл первый матч сезона РПЛ символическим ударом

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев нанес символический удар по мячу перед матчем ЦСКА и «Балтики» в первом туре РПЛ.

Игра армейцев и калининградцев началась на «ВЭБ Арене» в 20.00 по московскому времени и стала первой в чемпионате России сезона-2026/27.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом встречи ЦСКА — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте.