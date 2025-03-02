«Зенит» вышел на первое место в РПЛ после победы «Спартака»

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ по итогам 19-го тура.

В субботу, 1 марта «Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (0:0). В этот же день «Краснодар» поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1). 2 марта «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» (2:0).

Лидеры РПЛ набрали по 40 очков по итогам тура. «Зенит» возглавил таблицу благодаря лучшей разнице мячей.