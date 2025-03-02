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Слишкович о поражении «Оренбурга» от «Спартака»: «К сожалению, мы ничего не реализовали»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 19-го тура РПЛ.

— К сожалению, мы ничего не реализовали из своих моментов, — сказал Слишкович на пресс-конференции. — Сколько ударов было до перерыва — почти ничего в створ... Потом пропустили, потом красная... После удаления мы понимали, что делать — создали еще два хороших момента, но тоже не забили. Думаю, счет 1:1 дал бы нам отличную концовку. Я увидел свою команду дисциплинированной, хорошо оборонявшейся. До гола я вообще не помню, чтобы Сысуев трогал мяч. Соперник владел мячом, но все это было в 20-25 метрах от ворот. Поздравляю «Спартак» с победой — соперник ее заслужил. Мы же думаем о следующем матче, который для нас будет значить все! Честно, надеялся я здесь выиграть, но не вышло.

— Сидоров висел на карточке. Не считаете, что надо было его менять раньше?

— Если б я мог прогнозировать свою жизнь... Ты тактически готовишься к игре, и одна желтая карточка не может все сбить. Я не видел во втором фоле ничего особенно опасного, чтобы давать второе предупреждение. Но рефери так увидел. Легко быть генералом после боя и говорить, что надо было его менять. Но Макс достаточно спокойно играл с этой своей желтой карточкой, не сделал ничего такого. Что тут сказать.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками. В следующем туре команда встретится с «Ростовом».

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Владимир Слишкович
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