Мостовой о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Хорошо, что сохранили тонус с прошлой части сезона»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» впечатлениями от победы красно-белых над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Ощущение, будто этот матч — это продолжение первой части чемпионата. Пару дней назад я говорил, что у «Спартака» хорошие шансы победить и забить не один мяч, так и произошло. Но в принципе, в какой-то степени можно похвалить «Оренбург», команда боролась, билась, особенно в первом тайме, но все же разница в классе существенная. Просто когда принимает мяч тот же Маркиньос или Барко, то видно, что они делают это на более высоком уровне, не в упрек «Оренбургу». Но вообще, Сидоров, который удалился, сильно подвел «Оренбург». Ну куда он летел в такой отбор, если уже имел желтую?», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой также назвал лучшего по своему мнению игрока матча.

«Если же говорить о лучшем футболисте, то это безоговорочно Маркиньос. Он и голевую отдал, и остроту создавал, и именно за фол на нем игрок «Оренбурга» удалился. Но в целом, все сыграли на хорошем уровне. Хорошо, что сохранили тонус с прошлой части сезона. Теперь ведь «Спартак» даже догнал «Краснодар» с «Зенитом». Хотя, будем честны, никто не ожидал, что «Краснодар» не обыграет «Крылья Советов», но вот, пожалуйста», — добавил Мостовой.

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар». «Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)