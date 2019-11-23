«Зенит» вылетел из Казани в Санкт-Петербург после победного матча с «Рубином»
17:50
«Зенит» вылетел в Санкт-Петербург из Казани после победного матча 17-го тура с «Рубином» (2:1).
Голы в составе петербургской команды забили нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.
Домой! ? pic.twitter.com/isCXpQWrhI— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 23, 2019
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 1673Все опросы
Кто будет занимать второе место после 17-го тура РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...