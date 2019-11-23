«Зенит» вылетел из Казани в Санкт-Петербург после победного матча с «Рубином»

«Зенит» вылетел в Санкт-Петербург из Казани после победного матча 17-го тура с «Рубином» (2:1).

Голы в составе петербургской команды забили нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.

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