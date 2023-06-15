Хохлов поддержал решение Нобоа получить российское гражданство

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение полузащитника Кристиана Нобоа получить гражданство РФ.

«Не знаю, в какой стадии этот вопрос. Здорово, если Кристиан хочет получить российское гражданство. Со своей стороны я только приветствую это решение! Это его личная инициатива и его желание», — сказал Хохлов «СЭ».

38-летний хавбек выступает за «Сочи» с 2019 года. В чемпионате России игрок находится с 2007 года, когда перешел в «Рубин» из эквадорского «Эмелека».

Также в РПЛ он играл за «Зенит», «Ростов» и «Динамо».