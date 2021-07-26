«Зенит» возобновил переговоры с «Кальяри» по сыну Симеоне

«Зенит» возобновил переговоры с «Кальяри» относительно возможного трансфера нападающего Джованни Симеоне. Итальянский клуб хочет получить за 26-летнего игрока 10 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Симеоне перешел в «Кальяри» из «Фиорентины» в 2019 году. В прошедшем сезоне чемпионата Италии он провел 33 матча, в которых отметился шестью забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт нападающего с клубом с острова Сардиния рассчитан до лета 2024 года.

Джованни Симеоне является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 млн евро.