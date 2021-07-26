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«Химки» не против переноса 6-го тура РПЛ в интересах сборной

22:23
«Химки». Фото ФК «Химки»
«Химки». Фото ФК «Химки»
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«Химки» высказали свое отношение к возможному переносу шестого тура РПЛ в интересах сборной России.

«Футбольный клуб «Химки» не против переноса 6-го тура Тинькофф РПЛ в интересах национальной команды, — говорится в сообщении официального Twitter клуба. —  Сборную ожидает непростой отборочный цикл на ЧМ 2022 года. Футбольный клуб «Химки» понимает ситуацию и готов пойдёт навстречу главному тренеру сборной России Валерию Карпину».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее обратился к клубам Тинькофф РПЛ с просьбой перенести 6-й тур.

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Евгений Петров все материалы автора

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