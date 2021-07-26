«Химки» не против переноса 6-го тура РПЛ в интересах сборной

«Химки» высказали свое отношение к возможному переносу шестого тура РПЛ в интересах сборной России.

Футбольный клуб «Химки» не против переноса 6-го тура Тинькофф РПЛ в интересах национальной команды.



Сборную ожидает непростой отборочный цикл на ЧМ 2022 года. Футбольный клуб «Химки» понимает ситуацию и готов пойдёт навстречу главному тренеру сборной России Валерию Карпину. pic.twitter.com/xc8E8sCzSW — ФК «Химки» (@fc_khimki) July 26, 2021

«Футбольный клуб «Химки» не против переноса 6-го тура Тинькофф РПЛ в интересах национальной команды, — говорится в сообщении официального Twitter клуба. — Сборную ожидает непростой отборочный цикл на ЧМ 2022 года. Футбольный клуб «Химки» понимает ситуацию и готов пойдёт навстречу главному тренеру сборной России Валерию Карпину».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее обратился к клубам Тинькофф РПЛ с просьбой перенести 6-й тур.