Впервые ни один матч первого тура чемпионата России не завершился вничью

Футболисты «Нижнего Новгорода» со счетом 1:0 победили «Сочи» в заключительном матче первого тура Тинькофф — РПЛ.

Впервые в высшем дивизионе чемпионата России ни один матч первого тура не был сыгран вничью, сообщает ТАСС.

В истории чемпионата СССР был один подобный случай — в весеннем первенстве 1936 года. Тогда в соревнованиях принимали участие шесть клубов.

Таблица РПЛ после первого тура