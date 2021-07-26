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Впервые ни один матч первого тура чемпионата России не завершился вничью

21:08
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Футболисты «Нижнего Новгорода» со счетом 1:0 победили «Сочи» в заключительном матче первого тура Тинькофф — РПЛ.

Впервые в высшем дивизионе чемпионата России ни один матч первого тура не был сыгран вничью, сообщает ТАСС.

В истории чемпионата СССР был один подобный случай — в весеннем первенстве 1936 года. Тогда в соревнованиях принимали участие шесть клубов.

Таблица РПЛ после первого тура

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11991281

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры