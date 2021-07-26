Впервые ни один матч первого тура чемпионата России не завершился вничью
21:08
Футболисты «Нижнего Новгорода» со счетом 1:0 победили «Сочи» в заключительном матче первого тура Тинькофф — РПЛ.
Впервые в высшем дивизионе чемпионата России ни один матч первого тура не был сыгран вничью, сообщает ТАСС.
В истории чемпионата СССР был один подобный случай — в весеннем первенстве 1936 года. Тогда в соревнованиях принимали участие шесть клубов.
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