«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игрокам и тренерам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что клуб ведет переговоры о сокращении зарплат игрокам и тренерскому штабу.

— «Зенит» планирует временно сократить зарплаты футболистам? — вопрос Медведеву.

— Мы в переговорах с игроками и тренерским штабом. Так что не исключаю, что до конца недели мы обо всем договоримся. Сейчас у нас все дни выходные, работаем дистанционно. Здесь важен результат, а не процент, на который упадет зарплата. (Дмитрий Зимин)

Григорий Иванов: «Почему нам нельзя обнулить чемпионат? А как же пример Бельгии?» // Гендиректор «Рубина»: «Верю, что мы сможем продолжить чемпионат» // Леонид Федун: «Есть ли смысл продолжать сезон РПЛ? Неизвестность продлевает убытки...»

Александр Медведев: «Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны надеяться на это»