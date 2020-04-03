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Александр Медведев: «Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны надеяться на это»

21:05
Александр Медведев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова президента РПЛ Сергея Прядкина, который сообщил, что выступает за доигровку сезона.

— Пока сохраняется шанс доиграть сезон, мы должны думать и надеяться именно это. Это в духе европейской солидарности, и важно не только для нынешнего сезона, но и для всего российского футбола, — сказал Медведев. (Дмитрий Зимин)

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