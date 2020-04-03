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Леонид Федун: «Есть ли смысл продолжать сезон РПЛ? Неизвестность продлевает убытки...»

18:05
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун — о результатах видеоконференции с руководителями РПЛ, РФС и клубов премьер-лиги.

Клубы РПЛ не&nbsp;хотят обнуления сезона.Коллективного договора о сокращении зарплат и обнуления сезона не будет. Инсайды «СЭ»

— Несколько недель назад вы говорили, что сезон нужно досрочно завершить. По итогам сегодняшнего совещания ваше мнение поменялось?

— Понимаете, мы с УЕФА живем в разных параллельных вселенных. Для УЕФА смерти подобно отказаться от проведения чемпионатов. Это потеря гигантских контрактов. А для нас... Неизвестность продлевает убытки... Даже не знаю. Похоже, все затянется до июня-июля. Есть ли дальше смысл продолжать сезон? Я не понимаю. Моя позиция не поменялась.

— Значит, нужно досрочно завершить сезон?

— Пока мы не дошли даже до середины кризиса... (Виталий Айрапетов)

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