Леонид Федун: «Есть ли смысл продолжать сезон РПЛ? Неизвестность продлевает убытки...»
Владелец «Спартака» Леонид Федун — о результатах видеоконференции с руководителями РПЛ, РФС и клубов премьер-лиги.
— Несколько недель назад вы говорили, что сезон нужно досрочно завершить. По итогам сегодняшнего совещания ваше мнение поменялось?
— Понимаете, мы с УЕФА живем в разных параллельных вселенных. Для УЕФА смерти подобно отказаться от проведения чемпионатов. Это потеря гигантских контрактов. А для нас... Неизвестность продлевает убытки... Даже не знаю. Похоже, все затянется до июня-июля. Есть ли дальше смысл продолжать сезон? Я не понимаю. Моя позиция не поменялась.
— Значит, нужно досрочно завершить сезон?
— Пока мы не дошли даже до середины кризиса... (Виталий Айрапетов)
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