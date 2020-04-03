Гендиректор «Рубина»: «Верю, что мы сможем продолжить чемпионат»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов объяснил «СЭ» позицию клуба по поводу судьбы сезона РПЛ. После 22 туров казанская команда занимает 14-е место в таблице с 23 очками.

— По информации «СЭ» ваш клуб настаивал на немедленном завершении сезона и его обнулении. Это действительно так?

— Наоборот, я не понимаю, что даст это сейчас? Мы ведь не понимаем, что вообще будет дальше. Я лично верю, что мы сможем продолжить чемпионат. Если поймем, что не сможем, тогда и примем.

— Не видите смысла поступать как бельгийцы?

— Конечно, нет, это абсолютно преждевременное решение, тем более нельзя рисковать еврокубками. Нужно всем вместе консолидировано попытаться сохранить этот чемпионат. Я надеюсь, РФС и РПЛ нам помогут с финансовыми вопросами — не выделить деньги, а помочь на их заработать. Убедить спонсоров и других людей, с которыми сотрудничают клубы, чтобы мы выполнили все наши обязательства по рекламным и другим контрактам. (Евгений Белоусов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. По данным Роспотребнадзора на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.