Григорий Иванов: «Почему нам нельзя обнулить чемпионат? А как же пример Бельгии?»

Президент «Урала» Григорий Иванов — о результатах видеоконференции с руководителями РПЛ, РФС и клубов премьер-лиги.

— Пока толком ничего сказать не могу, все в неведении. Нет полной ясности. Когда коронавирус пойдет на спад? Все то же самое...

— Правда, что вы выступили за обнуление чемпионата?

— А разве это новость? Я об этом уже говорил в интервью. Разве нет? Самое плохое, что мы находимся в неведении. Когда все возобновится... Как готовиться? У нас времени не остается на следующий сезон.

— А если этот сезон возобновится в июне?

— Ну и что? А трансферное окно, а подготовка? Когда следуюший сезон начнется? Сплошная неразбериха. Такие дела...

— Однако УЕФА рекомендует лигам доиграть свои чемпионаты.

— Что значит — рекомендует? Но ведь Бельгия склоняется к тому, чтобы завершить чемпионат. Так? Они, значит, могут, а мы нет? я выразил свою точку зрения. Лучше все закончить сейчас.

— Когда наступит какая-то ясность?

— А откуда я знаю? Все от пандемии зависит.

— На сколько процентов в «Урале» сократили зарплату игроками.

— Да не буду я на эту тему в СМИ говорить! У нас легионеры и так из-за этой всей истории упали в зарплате где-то на 20 процентов. Я им должен сказать «Ребят, мы вам еще срежем»? Не знаю... Не было разговора на эту тему. Они разъехались.

— Кто еще выступил за обнуление сезона?

— Не я один. «Уфа»?, еще кто-то. Это не только моя позиция. (Виталий Айрапетов)